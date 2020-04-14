Спички детям не игрушки. В Бобруйске сгорел сарай

Днем 13 апреля на телефон 112 поступило сообщение о пожаре сарая на ул. Советской в Бобруйске.
Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение кровли сарая, создалась угроза распространения огня на жилой дом. Хозяин, дедушка 1947 г.р., находился на улице.
Для тушения применялись стволы с большим расходом воды, таким образом удалось предотвратить загорание жилого дома и спасти рядом стоящие хозпостройки. В результате пожара огнем уничтожена кровля сарая и часть перекрытия, повреждена наружная стена постройки. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего пожар возник из-за детской шалости с огнем.
МЧС напоминает:
Безопасность детей – главная задача родителей! Не забывайте напоминать об основных правилах безопасности Вашим детям не зависимо от того ходит он в сад или в старшую школу.
- вспомните все номера экстренных служб;
- расскажите об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, а со школьниками всегда будьте на связи, чтобы быть в курсе где находиться и чем занят Ваш ребенок.
Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям