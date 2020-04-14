Спички детям не игрушки. В Бобруйске сгорел сарай

Днем 13 апреля на телефон 112 поступило сообщение о пожаре сарая на ул. Советской в Бобруйске.

Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение кровли сарая, создалась угроза распространения огня на жилой дом. Хозяин, дедушка 1947 г.р., находился на улице.

Для тушения применялись стволы с большим расходом воды, таким образом удалось предотвратить загорание жилого дома и спасти рядом стоящие хозпостройки. В результате пожара огнем уничтожена кровля сарая и часть перекрытия, повреждена наружная стена постройки. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего пожар возник из-за детской шалости с огнем.

МЧС напоминает:

Безопасность детей – главная задача родителей! Не забывайте напоминать об основных правилах безопасности Вашим детям не зависимо от того ходит он в сад или в старшую школу.

- вспомните все номера экстренных служб;

- расскажите об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра, а со школьниками всегда будьте на связи, чтобы быть в курсе где находиться и чем занят Ваш ребенок.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям