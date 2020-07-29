Спешиваются или нет? Как бобруйские велосипедисты пересекают проезжую часть (видео)
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За полгода инспекторы ГАИ Бобруйска задержали свыше 90 велосипедистов, которые нарушили ПДД. Как выехать на прогулку и не получить административный протокол узнал телеканал «Бобруйск 360».
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