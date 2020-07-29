0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Город

Спешиваются или нет? Как бобруйские велосипедисты пересекают проезжую часть (видео)

113 0

Спешиваются или нет? Как бобруйские велосипедисты пересекают проезжую часть (видео)

За полгода инспекторы ГАИ Бобруйска задержали свыше 90 велосипедистов, которые нарушили ПДД. Как выехать на прогулку и не получить административный протокол узнал телеканал «Бобруйск 360».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости