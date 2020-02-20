Спектакль «Старая зайчиха» по пьесе Николая Коляды покажут в Бобруйске

Спектакль «Старая зайчиха» по пьесе Николая Коляды покажут в театры драмы и комедии им. Дунина-Мартинкевича в Бобруйске 6 и 7 марта, сообщили в учреждении культуры.

Главные герои пьесы муж и жена, которые после окончания театрального училища играли на сцене Старую Зайчиху и Зайку-Зазнайку. Служили после в разных театрах - в Семипалатинске, Бийске, Кургане. А потом расстались. Но спустя 30 лет в захолустном гостиничном номере далекого города «неожиданно» встречаются снова.

Режиссер-постановщик Лариса Покревская.

Премьера спектакля состоится в 18.00 на малой сцене театра.

mogilevnews.by