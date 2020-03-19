Спектакль «На струнах дождя» перенесен на 16 июня
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В связи с закрытием границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, проведение спектакля «На струнах дождя» становится невозможным. В этих обстоятельствах
единственным возможным решением является перенос спектакля на более поздний срок: 16 июня.
Все билеты действительны. За возвратом денег обращайтесь в кассу театра.
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