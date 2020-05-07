Спецмероприятие «Пассажир» пройдет в Могилевской области

С 13 по 15 мая в Могилевской области пройдет специальное комплексное мероприятие «Пассажир». Как сообщил старший инспектор отдела правопорядка и профилактики Могилевского ОВДТ Роман Скробот, оно проводится в целях обеспечения общественного порядка, личной и имущественной безопасности граждан в поездах, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

- Благоприятный исход поездки во многом зависит от самого пассажира. Он обязан сам следить за сохранностью своих вещей. Необходимо помнить, что соседом в вагоне может оказаться не только добропорядочный гражданин, но и вор. При выходе из поезда на длительных стоянках не рекомендуется оставлять в вагоне документы и ценности, - отмечают в Могилевском ОВДТ.

С начала года на территории области зарегистрировано пять краж в поездах – три в поездах региональных линий и две в межрегиональных.

mogilevnews.by