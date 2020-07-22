Спецмероприятие «Безопасность» проходит с 21 по 23 июля в Могилевской области

Специальное комплексное мероприятие «Безопасность» будут проводить с 21 по 23 июля сотрудники Могилевского ОВДТ совместно с представителями железной дороги, военизированной охраны, членами Могилевского отделения Белорусской железной дороги и ГАИ УВД облисполкома на территории области.

Как сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков, оно направлено на профилактику непроизводственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железной дороге.

С начала года на объектах железнодорожного транспорта на участке обслуживания Могилевского ОВДТ пострадали четыре человека - три из них погибли, один травмирован.