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Общество

Спецмероприятие «Безопасность» проходит с 21 по 23 июля в Могилевской области

mogilevnews.by 82 0

Спецмероприятие «Безопасность» проходит с 21 по 23 июля в Могилевской области

Специальное комплексное мероприятие «Безопасность» будут проводить с 21 по 23 июля сотрудники Могилевского ОВДТ совместно с представителями железной дороги, военизированной охраны, членами Могилевского отделения Белорусской железной дороги и ГАИ УВД облисполкома на территории области.

Как сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков, оно направлено на профилактику непроизводственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железной дороге.
С начала года на объектах железнодорожного транспорта на участке обслуживания Могилевского ОВДТ пострадали четыре человека - три из них погибли, один травмирован.

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