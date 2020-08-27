“Спасибо за то, что нашли мой велосипед”: работница школы Бобруйского района поблагодарила сотрудников милиции

Сотрудники Бобруйского РОВД оперативно раскрыли кражу велосипеда и вернули его владелице.

Каждое утро Светлана Николаевна, которая трудится в Михалевском учебно-педагогическом комплексе – детский сад-средняя школа, на работу добирается на велосипеде. Свой «Аист» оставляет на специализированном месте возле крыльца школы. Так она поступила и утром 13 августа, однако ближе к обеду заметила, что велосипед ее пропал. О случившемся сообщила по телефону «102».

Старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Бобруйского РОВД капитан милиции Дмитрий Лапа выехал на место происшествия в составе следственно-оперативной группы.

От местных жителей он узнал о том, что в деревне Михалево-1 видели мужчину с велосипедом: сотрудник записал его приметы. На выезде из г. Бобруйска в поселке Титовка оперативник обратил внимание на мужчину с велосипедом, схожего по приметам, полученным от сельчан.

Подозреваемый в совершении преступления задержан: им оказался 46-летний житель Бобруйского района, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Следственным комитетом в отношении него возбуждено уголовное дело.

P.S. Удивлению и радости хозяйки велосипеда не было предела, когда через несколько часов сотрудники милиции вернули похищенный велосипед. От всей души она поблагодарила сотрудников за работу. К ее словам присоединилась и директор Михалевского учебно-педагогического комплекса, направила по электронной почте в РОВД благодарственное письмо.

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