Спасибо, Thank you, Merci, Danke: как в Европе отметили 75-летие окончания Второй мировой войны

В Европе отпраздновали 75-ю годовщину официального окончания Второй мировой войны, сообщает Euronews.

День Победы в Европе отмечают 8 мая. Это дата подписания Акта о капитуляции нацистской Германии в войне с антигитлеровской коалицией.

В честь праздника голубая подсветка с надписью "Спасибо" на четырех языках появилась на Бранденбургских воротах в Берлине.

Королева Великобритании Елизавета II в телеобращении отдала дань уважения тем, кто сражался с врагом в той войне, и тем, кто противостоит уже новым вызовам в наши дни. "Самая большая дань их самопожертвованию заключается в том, что страны, которые когда-то были заклятыми врагами, теперь друзья, работая бок о бок во имя мира, здоровья и процветания всех нас. Сегодня может показаться трудным, что мы не можем отметить эту особую годовщину так, как нам хотелось бы. Вместо этого мы вспоминаем о ней в наших домах. Но наши улицы не пусты, они наполнены любовью и заботой, которые мы испытываем друг к другу", - сказала королева.

Между тем президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией возложил венок к Мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне, после чего пообщался с ветеранами - участниками высадки союзных войск в Нормандии и сражения в Арденнах.

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