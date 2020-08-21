Спасатели вытащили мужчину из колодца в Глусском районе, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Утром 20 августа в МЧС сообщили, что в деревне Сельцы мужчина упал в колодец с питьевой водой глубиной 10 м. Оказалось, что это был 49-летний местный житель. Сотрудники МЧС прибыли на место вызова и вытащили его из колодца.

За сутки подразделения МЧС Могилевской области совершили 10 выездов, в том числе 2 - на тушение пожаров, 8 - на оказание технической помощи. Пожары произошли в Бобруйске и Бобруйском районе. Работники МЧС спасли один жилой дом.