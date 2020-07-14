Спасатели во время «Славянского базара» покажут яркое шоу на Западной Двине

В Витебске во время XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар" 18 июля с 16.00 до 17.00 спасатели проведут показательные демонстрационные учения, сообщили в областном управлении МЧС.

Все будет происходить на Западной Двине в центре города - от Кировского моста до моста Блохина. Гости увидят полет колонны воздушного транспорта МЧС, парад плавательных средств, пройдут показательные спасательные работы в акватории. Публику также ждут выступления альпинистов-высотников, демонстрация элементов экстремальной подготовки спасателей, а также ликвидация ДТП с возгоранием автомобиля и человека внутри. Финалом мероприятия станет водное шоу.

По словам спасателей, подобных показательных демонстрационных учений в Витебской области еще не проводили. В них задействуют пять единиц авиации.