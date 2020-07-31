Спасатели подвели итоги конкурса на лучший комикс

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» среди воспитанников пришкольных летних лагерей учреждений образования города Бобруйска и Бобруйского района прошел конкурс на лучший комикс. Работники МЧС подвели итоги этого интересного и познавательного, а где-то шутливого конкурса.

За время проведения конкурса множество ребят решили принять участие в конкурсе, проявив свои творческие способности и знания правил безопасности. Работы порадовали своей разнообразностью и нестандартным подходом. Из всех работ, спасатели отобрали самые креативные и интересные на их взгляд.

1 место заняли сразу три работы:

- воспитанница ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» Соловей Анна за работу «Беспечный вампир»;

- воспитанница ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» Милишкевич Каролина за работу «Лесной разбойник»;

- учащаяся ГУО «Средняя школа №17 г.Бобруйска» Пухальская Диана.

2 место жюри присудило также трём работам:

- учащимся ГУО «Средняя школа №19 г.Бобруйска» Черны Софье, Музычиной Софии, Стельмак Полине за работу «Как Дракоша спасателем стал»;

- воспитаннице ГУО «Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» Рассоха Арине за работу «Опасная прогулка»;

- воспитаннице ГУО «Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» Забелло Анастасии за работу «Отдых в лесу»;

3 место поделили:

учащиеся ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска Мишарова Варвара, Сараева Карина, Казючиц Роман»;

учащийся ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска» Германов Георгий за работу «Спичка и коробок»;

учащаяся ГУО «Горбацевичская средняя школа Бобруйского района» Леонова Ксения.

Грамотой решили наградить Ольгу Крук учащуюся ГУО «Брожская средняя школа Бобруйского района».

Все победители и участники конкурса получат от спасателей дипломы и грамоты, а также памятные и очень полезные для изучения правил безопасности подарки. Лучшие работы отправятся далее покорять жюри уже областного этапа конкурса. Пожелаем ребятам успехов!