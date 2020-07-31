Спасатели подвели итоги конкурса на лучший комикс

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» среди воспитанников пришкольных летних лагерей учреждений образования города Бобруйска и Бобруйского района прошел конкурс на лучший комикс. Работники МЧС подвели итоги этого интересного и познавательного, а где-то шутливого конкурса.
За время проведения конкурса множество ребят решили принять участие в конкурсе, проявив свои творческие способности и знания правил безопасности. Работы порадовали своей разнообразностью и нестандартным подходом. Из всех работ, спасатели отобрали самые креативные и интересные на их взгляд.
1 место заняли сразу три работы:
- воспитанница ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» Соловей Анна за работу «Беспечный вампир»;
- воспитанница ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» Милишкевич Каролина за работу «Лесной разбойник»;
- учащаяся ГУО «Средняя школа №17 г.Бобруйска» Пухальская Диана.
2 место жюри присудило также трём работам:
- учащимся ГУО «Средняя школа №19 г.Бобруйска» Черны Софье, Музычиной Софии, Стельмак Полине за работу «Как Дракоша спасателем стал»;
- воспитаннице ГУО «Центра дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» Рассоха Арине за работу «Опасная прогулка»;
- воспитаннице ГУО «Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит» г.Бобруйска» Забелло Анастасии за работу «Отдых в лесу»;
3 место поделили:
учащиеся ГУО «Средняя школа №32 г.Бобруйска Мишарова Варвара, Сараева Карина, Казючиц Роман»;
учащийся ГУО «Средняя школа №18 г. Бобруйска» Германов Георгий за работу «Спичка и коробок»;
учащаяся ГУО «Горбацевичская средняя школа Бобруйского района» Леонова Ксения.
Грамотой решили наградить Ольгу Крук учащуюся ГУО «Брожская средняя школа Бобруйского района».
Все победители и участники конкурса получат от спасателей дипломы и грамоты, а также памятные и очень полезные для изучения правил безопасности подарки. Лучшие работы отправятся далее покорять жюри уже областного этапа конкурса. Пожелаем ребятам успехов!