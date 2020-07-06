Спасатели объявляют конкурс на лучший комикс

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям проводит конкурс комиксов.

Конкурс проводится среди воспитанников лагерей различного типа учреждений образования Бобруйска и Бобруйского района.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить фото комикса по безопасности жизнедеятельности до 29 июля 2020 года по электронному адресу: gpio_bgrochs@mail.ru весте с заявкой на участие. Объем комикса не должен превышать 5 страниц формата А4.

Героями комиксов могут быть реальные или вымышленные личности, герои мультфильмов (в том числе мультфильма МЧС «Волшебная книга»).

Три лучшие работы отправятся на областной конкурс.

С условиями проведения конкурса, требованиями к работам, образцом заявки можно ознакомиться в Положении о проведении городского (районного) конкурса комиксов.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС