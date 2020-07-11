Совмин разрешил приобретать продукцию некоторых предприятий без процедур закупки. Среди них Бобруйский машиностроительный завод

Совет Министров разрешил приобретать продукцию некоторых предприятий без процедур закупки. Соответствующее постановление Совмина от 4 июля 2020 года №401 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением расширен список предприятий, у которых организации с долей государства более 25% могут приобретать продукцию без конкурсов, электронных аукционов и других конкурентных процедур.

В список добавлены ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", "Амкодор-КЭЗ", ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга", Брестский электроламповый завод, Бобруйский машиностроительный завод, Могилевский металлургический завод, "Гомсельмаш", Гомельский завод литья и нормалей, "Лидагропроммаш".

Вошли в него и ЗАО "Амкодор-Уникаб", "Амкодор-Пинск", ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", "Амкодор-Можа", "Амкодор-Логойск", "Амкодор-ДОМЗ", "МАЗ-МАН", ОАО "Вороновская сельхозтехника", Щучинский и Минойтовский ремонтные заводы, Витебский мотороремонтный завод, "Мозырьтехсервис", ОАО "Минский Агросервис".

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.