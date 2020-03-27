Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса

Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171. belta.by

Самоизоляция

В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Вместе с тем эти действия не распространяются на иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства. Они не коснутся и сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории страны, а также членов их семей. Действия не распространяются на глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов, членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения. Правила поведения прибывших лиц, находящихся в самоизоляции, также определяются министерством. Порядок взаимодействия органов госуправления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции прибывшими лицами определяют Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Государственный пограничный комитет.

Сотрудники органов пограничной службы выдают прибывшим лицам соответствующую анкету по форме, установленной Минздравом. После заполнения анкету передают сотрудники органов пограничной службы должностным лицам Минздрава.

Транзитные перевозчики

Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории России в страны ЕС и Украину, между двумя пунктами пересечения белорусской границы обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. Транзитные перевозчики во время остановки не должны покидать территорию этих пунктов.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Исключение составляют случаи, когда соблюсти этот срок невозможно из-за аварии (поломки) машины, а также разгрузки, перегрузки (перевалки) груза, замены транспорта, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах. Для этого в случае необходимости допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в специальном перечне. Данные операции должны быть выполнены в минимальные сроки.

Меры госорганов

Минтрансу поручено обеспечить тиражирование карты республиканских автомобильных дорог и пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств на русском и английском языках для передачи госорганам, осуществляющим таможенный контроль в пунктах пропуска. На въезде в страну должны быть установлены информационные щиты с картой. Перечень дорог и специализированных мест можно будет увидеть на официальном сайте ведомства.

ГТК в пунктах пропуска на белорусском участке внешней границы ЕАЭС, Транспортная инспекция Минтранса на белорусско-российском участке границы организуют вручение транзитным перевозчикам требований и ознакомление с ними. Государственному таможенному комитету также поручено обеспечить установление срока таможенного транзита до конечного пункта назначения с учетом постановления.

Минздраву совместно с облисполкомами необходимо организовать контроль за проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в пунктах остановки для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. Облисполкомам совместно с "Белнефтехимом" поручено принять необходимые меры по обеспечению персонала в этих пунктах средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и контролю выполнения рекомендаций Минздрава.

За неисполнение требований настоящего постановления прибывшие лица, а также водители, выполняющие транзитные перевозки, несут ответственность, предусмотренную законодательством. Министерству иностранных дел необходимо информировать по дипломатическим каналам иностранные государства о принятии документа.

Контроль за выполнением постановления возложен на Минздрав, МВД, Минтранс, МИД, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, "Белнефтехим", облисполкомы в соответствии с компетенцией.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.