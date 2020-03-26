Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса

Совет Министров определил меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171, сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Они также не подлежат последующему пропуску через государственную границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Вместе с тем эти действия не распространяются на иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства. Они не коснутся и сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории страны, а также членов их семей. Действия не распространяются и на глав и членов официальных делегаций, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов, членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения. Правила поведения прибывших лиц, находящихся в самоизоляции, также определяются министерством. Порядок взаимодействия органов госуправления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции прибывшими лицами определяют Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Государственный пограничный комитет.

Сотрудники органов пограничной службы выдают прибывшим лицам соответствующую анкету по форме, установленной Минздравом. После заполнения анкету передают сотрудники органов пограничной службы должностным лицам Минздрава.

Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории России в страны ЕС и Украину, между двумя пунктами пересечения белорусской границы обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Исключение составляют случаи, когда соблюсти этот срок невозможно из-за аварии (поломки) машины, а также разгрузки, перегрузки (перевалки) груза, замены транспорта, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах.

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