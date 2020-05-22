Сотрудники МЧС рассказали о случаях отравления у детей. А где хранится ваша бытовая химия и лекарства?

Достаточно часто среди детей регистрируются отравления. Зачастую причинами этого становятся небрежно хранящиеся лекарственные вещества, бытовая химия, различные химические вещества и др. Опыт показывает, что детский травматизм связан в основном с отсутствием у детей прочных навыков правильного поведения в различных жизненных ситуациях, поэтому травматизму наиболее подвержены дети младшего школьного возраста. Регистрируются несчастные случаи и в школе:

Уже в этом году произошло ЧП в Могилеве. 11-летний ученик распылил перцовый баллончик в СШ №33. Мальчик принес на занятия баллончик отца, который в это время находился в командировке. В результате инцидента с отравлением химическим веществом легкой степени госпитализировали двух девочек 2008 и 2009 годов рождения.

6 апреля 2019 года отравился дезинфицирующим средством двухлетний мальчик из Пинска. Женщина отвела сына в туалет, а сама отлучилась на кухню. Спустя несколько минут услышала кашель ребенка. Вернувшись, она увидела, что он выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым находилась на полу. Некоторое время мальчик находился на искусственной вентиляции легких. К счастью, ребенок выжил.

А вот в Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином. Инцидент произошел 3 июня прошлого года в деревне Заболотье. Оказалось, ребенок захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, перепутав ее с напитком. Мальчика оперативно доставили в больницу, где были проведены необходимые процедуры.

В Березовском районе шестилетняя девочка выпила растворитель. Жительница Минска вместе с дочерью 23 июля 2019 года гостили у родственницы. Во дворе дома девочка нашла бутылку с жидкостью. Решив, что там вода, попила из нее. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. В момент происшествия мать девочки была в огороде.

Прошлым летом в Столинском районе в деревне Городец пятилетние брат и сестра отравились таблетками. Дети были госпитализированы. Малыши гостили у своего 23-летнего брата. Он был занят уборкой дома, поэтому не мог уделить детям должного внимания. Во время игры во дворе двойняшки увидели пакеты с мусором и решили проверить их содержимое. Среди выброшенных вещей оказались таблетки, мальчик и девочка их съели. А спустя некоторое время дети почувствовали недомогание. Малыши были доставлены в реанимационное отделение Столинской райбольницы.