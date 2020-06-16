Сотрудники ГАИ Бобруйска встретились с детьми, чтобы напомнить о правилах дорожной безопасности

В рамках комплекса профилактических мероприятий «Берегите детей!», направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, сотрудники Госавтоинспекции УВД Бобруйского горисполкома встретились с ребятами, которые находятся в лагерях дневного пребывания.

Они напомнили детям о важности соблюдения Правил дорожного движения, объяснили, что важно заботиться о собственной безопасности. Кроме того, у ребят была возможность вблизи рассмотреть автомобиль Госавтоинспекции, а также задать интересующие их вопросы. Детишки получили от мероприятия положительные эмоции и проверили свои знания о безопасности на дороге!

Госавтоинспекция УВД Бобруйского горисполкома напоминает: безопасность детей зависит от каждого из нас – присоединиться к этому важному делу стоит всем без исключения. Поведение ребенка на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому следует быть особенно внимательными к маленьким участникам дорожного движения, не нарушать Правил дорожного движения, быть бдительными и внимательными, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, мест массового скопления детей.

Старший инспектор по агитации и пропаганде

отдела ГАИ УВД Бобруйского горисполкома

Александра Адотик