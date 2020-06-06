Сотрудники Центра досуга и творчества Бобруйска создали на территории цветник

Около Центра досуга и творчества Бобруйска сотрудники создали цветник, вдохновителем и дизайнером которого стала художник Ирина Мелешкина. Свой вклад в создание красивых цветников внес каждый член коллектива – кто-то принес из дома или дачи свои любимые растения, кто-то семена, Об этом рассказала методист учреждения культуры Евгения Мартынова

- К нам идут присесть на скамейку, отдохнуть в тени, устроить фотосессию и просто пробежаться по бордюрам цветников держась за руку родителей, - рассказала Евгения Мартынова. - С весны до осени вы найдете самые разные растения - четыре вида сирени, можжевельник, кустарники, ромашки, петуньи, лилейник, ирисы, лён, гвоздики, папоротник, георгины, хризантемы, незабудка, колокольчики, бархатцы, настурцию, пионы, маргаритки, ясколку, птицемлечник и многие другие.