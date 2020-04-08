Сотрудники Бобруйского отдела охраны заботятся о старшем поколении

Старшее поколение… Это люди, которые заслуживают особой благодарности и признательности за их трудовые и боевые достижения, за всё то, что они сделали для Республики — для каждого из нас. Мы в неоплатном долгу перед ними, и, поэтому, должны сделать всё возможное, чтобы ветераны были окружены повседневной заботой и вниманием.

И сейчас, во время вспышки острых респираторных заболеваний, мы должны приложить все усилия, для того, чтобы люди пожилого возраста были наиболее подготовлены и осведомлены о мерах профилактики вирусных заболеваний.

Сотрудники Бобруйского отдела охраны всегда заботились о ветеранах, пенсионерах ОВД. На днях они навестили Кукотина Тимофея Федоровича, которому, к слову, 101 год.

Неравнодушные милиционеры рассказали Тимофею Федоровичу о мерах профилактики респираторных заболеваний, объяснили для чего нужно пользоваться антисептиком, носить защитные маски и перчатки. А ещё охрановцы взяли обещание с Тимофея Фёдоровича, что когда ему будет необходима помощь, он не будет стесняться и обязательно обратиться в Бобруйский отдел охраны, ведь забота о старшем поколении это не только обязанность детей — это обязанность государства и каждого гражданина своей страны.

По информации Бобруйского ОДО