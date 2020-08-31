Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны предотвратили крупную кражу

Бдительные сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны предотвратили хищение имущества со строящегося объекта на сумму более шести с половиной тысяч рублей.

26 августа в шестом часу утра сотрудники Бобруйского отдела охраны, патрулируя улицы города, обратили внимание на двух подозрительных граждан, которые находились около строящегося торгового центра. Правоохранители заострили свое внимание на крупногабаритной ручной клади, которую обступили неизвестные.

При разбирательстве было установлено, что данное имущество было похищено со строящегося объекта, которое злоумышленники планировали вывезти с помощью работника такси, их товарища.

После применения служебной собаки обнаружены и другие украденные предметы, которые искусно были спрятаны по всей территории строительной площадки.

Данные граждане задержаны и доставлены в территориальный РОВД, где выяснилось, что двое из трёх фигурантов ранее уже имели проблемы с законом. Следователями возбуждено уголовное дело за кражу.