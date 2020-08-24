Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны не оставили девушку в беде

На одной из центральных улиц города Бобруйска сотрудники Департамента охраны помогли автоледи. Вовремя движения девушка заметила неисправность – у автомобиля было пробито колесо. Самостоятельно его заменить бобруйчанка не смогла, на помощь пришли сотрудники группы задержания, которые патрулировали улицы города и увидели, что девушке нужна помощь.

Вооружившись домкратом и приложив немного мужской силы в считанные минуты охрановцы заменили колесо. Девушка поблагодарила отзывчивых сотрудников и уехала.