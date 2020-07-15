Сотрудник УВД Бобруйского горисполкома Василий Володько: «Когда человеку нужна помощь, реагировать следует быстро!»»

Василий Володько – один из старейших сотрудников оперативно-дежурной службы УВД Бобруйского горисполкома. Уже 29 лет он работает здесь водителем. Выбор профессии сделан неслучайно: когда-то и дедушка Василия Михайловича тоже стоял на страже правопорядка, был участковым инспектором.

– О выборе профессии нисколько не жалею: работа в кабинете – не для меня, – признается Василий Михайлович. – Не люблю рутину, а когда дела идут по накатанной, и развития никакого нет. Здесь же не бывает двух похожих дней, каждый раз что-то новое. Это держит в тонусе и не позволяет расслабиться.



А сделать это в такой профессии точно не получится, ведь именно в оперативно-дежурную службу поступают звонки с информацией о всех преступлениях и происшествиях, случившихся в Бобруйске и районе. Каждый человек, позвонивший по телефону 102, попадает в ОДС. Выехать на место преступления и происшествия сотрудникам милиции нужно в самые кратчайшие сроки.

Василий Михайлович признается, что чаще всего приходится выезжать на кражи и семейные ссоры. Кроме выездов, в обязанности водителя ОДС входят постоянный контроль за техническим состоянием служебного автомобиля, а также устранение неполадок. Службу приходится нести и день, и ночь в прямом смысле этого слова, чередуя дневную и ночную смены. А каждый выезд сопряжен с рис­ком для жизни.



– Об опасности не задумываешься, – говорит Василий Михайлович. – Нужно ехать – значит нужно. Я ведь знал, на что иду, когда устраивался в органы. Да и на раздумья времени нет: когда человеку нужна помощь, реагировать следует быстро!