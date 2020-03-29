Сотни людей будут эвакуированы с круизного судна у берегов Панамы из-за коронавируса

Панамские власти заявили, что сотни пассажиров с круизного судна Zaandam будут эвакуированы на другой лайнер.

На корабле, который находился в круизе по Южной Америке, из-за коронавируса скончались четыре человека. Еще более 130 пассажиров имеют симптомы гриппа. У двоих человек подтвержден коронавирус.

Корабль, который не мог причалить к берегу ни в одном порту Южной Америки, останется в панамских водах недалеко от побережья. Пассажиры без признаков заболеваний пересядут на другое судно дочерней компании Holland America Line.

Всего на борту лайнера Zaandam находятся 1243 гостя и 586 членов экипажа, а также четыре врача и четыре медсестры.

Ранее судно пыталось пройти через Панамский канал, чтобы дойти до берегов американского штата Флорида. Однако правительство Панамы отказало ему в доступе к каналу по санитарным соображениям.

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