Состоялась 20-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов
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А перед началом заседания - торжественный момент: наградили ветеранов воинской службы.
Главным вопросом, который рассмотрели на сессии стал ход выполнения Регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы "Образование и молодёжная политика". Подробнее об этом и других вопросах сессии - в свежем выпуске " БЖ".
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