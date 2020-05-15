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Состоялась 20-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов

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Состоялась 20-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов

А перед началом заседания - торжественный момент: наградили ветеранов воинской службы.

Главным вопросом, который рассмотрели на сессии стал ход выполнения Регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы "Образование и молодёжная политика". Подробнее об этом и других вопросах сессии - в свежем выпуске " БЖ".

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