Состоялась 20-я очередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов

А перед началом заседания - торжественный момент: наградили ветеранов воинской службы.

Главным вопросом, который рассмотрели на сессии стал ход выполнения Регионального комплекса мероприятий по реализации в Бобруйске Государственной программы "Образование и молодёжная политика". Подробнее об этом и других вопросах сессии - в свежем выпуске " БЖ".