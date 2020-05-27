Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД

В пятницу, 29 мая 2020 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Группа информации и общественных связей УВД