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Общество

Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД

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Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД

В пятницу, 29 мая 2020 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию с населением.

Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.

Группа информации и общественных связей УВД

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