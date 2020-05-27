Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
55 0
0
В пятницу, 29 мая 2020 года, заместитель начальника УВД Бобруйского горисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению полковник милиции Василий Прокопович Савельев проведет прямую телефонную линию с населением.
Вопросы можно будет задать с 11 до 13 часов по телефону 77-98-03.
Группа информации и общественных связей УВД
Читайте
также
также
-
На Бобруйщине продолжается Республиканская акция «Не оставляйте детей одних»
-
Бобруйская милиция проводит профилактические мероприятия, направленные на защиту пожилых граждан
-
Состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника УВД
-
Акция «Не оставляйте детей одних!» Бобруйские спасатели рассказывают об опасностях игр на стройках
-
В Бобруйске появилась ромашковая онлайн-поляна пожеланий на предстоящее лето
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости