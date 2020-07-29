Сохранить на долгие годы. Как планируют реконструировать Бобруйскую крепость

В этом году отмечается 210 лет с момента основания знаменитой Бобруйской крепости – памятника истории и архитектуры ХІХ века. Она возводилась на территории старого города для обороны западных границ России. Строительство велось по проекту и под руководством инженера Карла Оппермана. Официальной датой заложения цитадели считается 4 июня 1810 года.

Уникальная фортеция

Работы велись интенсивно, и к концу 1811 года все форты, направленные на север, запад и юг, обладали уже внушительной силой. Основная оборонная линия крепости состояла из 8 бастионов. Бобруйскую крепость причислили к первому классу оборонительных со­оружений Российской империи, она считалась одной из лучших, так как была оснащена по последнему слову европейского военного искусства периода развития гладкоствольной артиллерии. Ее возводили тысячи солдат и крепостных крестьян Могилевской, Минской, Черниговской губерний. Материалы доставлялись с Украины, Кавказа, Урала, из Карелии.

К началу войны 1812 года на вооружение крепости было поставлено более 300 орудий, гарнизон ее насчитывал около 4 тысяч человек. Крепость считалась важным опорным пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга наполеоновских войск. В начале войны она сыграла значительную роль в обеспечении движения 2-й Западной армии Петра Ивановича Багратиона. За время нахождения в Бобруйске 6-8 июля 1812 г.

2-я армия пополнила здесь запасы продовольствия, получила подкрепление (около 1,5 тыс. человек), оставила в крепости больных и раненых, что позволило ей благополучно соединиться с 1-й армией под командованием Барклая де Толли в Смоленске. В течение четырех последующих месяцев (июль-ноябрь) Бобруйская крепость была блокирована польским корпусом генерала Я. Домбровского. Активные боевые действия вокруг города, за исключением стычек небольших разъездов на дальних подходах к цитадели, не велись. Тем не менее, военными историками отмечается важная роль Бобруйской фортеции: «Ни одна крепость России никогда не была столь полезною, как Бобруйск в 1812 году».

После войны строительство крепости продолжалось.