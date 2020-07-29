Сохранить на долгие годы. Как планируют реконструировать Бобруйскую крепость

В этом году отмечается 210 лет с момента основания знаменитой Бобруйской крепости – памятника истории и архитектуры ХІХ века. Она возводилась на территории старого города для обороны западных границ России. Строительство велось по проекту и под руководством инженера Карла Оппермана. Официальной датой заложения цитадели считается 4 июня 1810 года.
Уникальная фортеция
Работы велись интенсивно, и к концу 1811 года все форты, направленные на север, запад и юг, обладали уже внушительной силой. Основная оборонная линия крепости состояла из 8 бастионов. Бобруйскую крепость причислили к первому классу оборонительных сооружений Российской империи, она считалась одной из лучших, так как была оснащена по последнему слову европейского военного искусства периода развития гладкоствольной артиллерии. Ее возводили тысячи солдат и крепостных крестьян Могилевской, Минской, Черниговской губерний. Материалы доставлялись с Украины, Кавказа, Урала, из Карелии.
К началу войны 1812 года на вооружение крепости было поставлено более 300 орудий, гарнизон ее насчитывал около 4 тысяч человек. Крепость считалась важным опорным пунктом русской армии на пути южного стратегического фланга наполеоновских войск. В начале войны она сыграла значительную роль в обеспечении движения 2-й Западной армии Петра Ивановича Багратиона. За время нахождения в Бобруйске 6-8 июля 1812 г.
2-я армия пополнила здесь запасы продовольствия, получила подкрепление (около 1,5 тыс. человек), оставила в крепости больных и раненых, что позволило ей благополучно соединиться с 1-й армией под командованием Барклая де Толли в Смоленске. В течение четырех последующих месяцев (июль-ноябрь) Бобруйская крепость была блокирована польским корпусом генерала Я. Домбровского. Активные боевые действия вокруг города, за исключением стычек небольших разъездов на дальних подходах к цитадели, не велись. Тем не менее, военными историками отмечается важная роль Бобруйской фортеции: «Ни одна крепость России никогда не была столь полезною, как Бобруйск в 1812 году».
После войны строительство крепости продолжалось.
Сохранить для потомков
Долговременные оборонительные постройки были сделаны из кирпича, имели сводчатые перекрытия, бойницы. В Беларуси такого типа крепостей только две – Бобруйская и Брестская. Военные и гражданские здания на территории цитадели решены в едином стиле – классическом и являются примером ансамблевой застройки территории. В настоящее время в крепости сохранены девять редюитов входящих и исходящих плацдармов, казематированный бастион, люнет, башня Оппермана, около двадцати зданий и сооружений административно-бытовой зоны, в том числе и дом коменданта, фрагменты земляных и казематированных укреплений форта «Фридрих Вильгельм». С течением времени и под влиянием погодных условий часть оборонительных сооружений историко-архитектурного памятника претерпела губительные изменения и требует проведения работ по их ремонту, реконструкции и консервации. Их осуществление позволит сохранить цитадель как памятник истории для потомков.
В связи с этим был разработан проект «Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость». На сегодня он выполнен на 75%. Реконструкция 3-го полигона предполагает реставрацию Минских ворот с подъемным механизмом и подъемной секцией моста, фрагментов внутренних оборонительных валов и рвов; модернизацию горжевого редюита; установку исторических малых форм (элементов тротуара, фонарей, ограждений, шлагбаума, караульной будки и т.д.). У входа на территорию комплекса 3-го полигона будут размещаться информационный стенд со схемой объектов и макет исторического вида всей крепости. Планируется создание историко-культурного музейного комплекса «Бобруйская крепость». Все это будет способствовать усилению туристического потенциала города и региона, привлечению посетителей из ближнего и дальнего зарубежья. Оказание туруслуг в свою очередь позволит привлекать дополнительные средства в городской бюджет.
В настоящее время заключен договор с научно-проектным республиканским унитарным предприятием «БелНИИградостроительства» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на разработку документации проекта детальной планировки с регенерацией территории крепости. В период осуществления этого проекта будут проведены все необходимые работы по консервации, реконструкции сохранившихся крепостных сооружений, по корректировке местного ландшафта с учетом требований к сохранению территории памятника истории и особенно оборонительных укреплений бобруйской фортеции.