Событие года! После реконструкции открылась Бобруйская городская детская больница!

1 августа в городе на Березине торжественно открыли Бобруйскую городскую детскую больницу. Этому предшествовала начатая в декабре 2018 года реконструкция, которая осуществлялась при поддержке городского, областного и республиканского бюджетов. Значительную помощь оказали неравнодушные люди, которые приняли участие в благотворительной акции по сбору средств на реконструкцию «По зову сердца – всем миром».

Ремонтные работы проводил ГУКДП «Межрайонный домостроительный комбинат» и субподрядные организации. Планировалось, что больницу сдадут в ноябре 2020-го, однако строители приложили максимум усилий, чтобы двери здравницы открылись раньше.

В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета Александр Студнев, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского областного исполнительного комитета Александр Старовойтов ,Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Анюховский, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

– Эта больница дорога каждому жителю Бобруйска. Каждый, кто прикоснулся к ее реконструкции и внес вклад в развитие, вложил сюда душу, – отметил Губернатор Могилевской области Леонид Заяц. – Самое дорогое, что у нас есть – дети, и здесь созданы все условия для комфортного пребывания и эффективного лечения.

Председатель горисполкома Александр Студнев подчеркнул, что сегодня наступил важный день, когда торжественно открылись двери здравницы, этого с нетерпением ожидали все горожане. В этот объект вложили душу и строители, и медицинские работники. Александр Викторович обратил внимание, что за полгода в Бобруйске открыли пять социально важных объектов: два детских дома семейного типа, подстанцию скорой медицинской помощи, ангиографический комплекс и вот сегодня детскую больницу.

За время реконструкции в учреждении полностью заменили системы вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, благодаря цветным металлокассетам заметно преобразился внешний облик, установили новые окна, двери и многое другое.

Здравница развернута на 150 мест, из них 144 –педиатрических и 6 – реанимационных. Получить медицинскую помощь здесь смогут как маленькие бобруйчане, так и юные жители пяти прилегающих районов. В год больница сможет принять около 5000 детей, а на страже здоровья маленьких пациентов будет стоять больше 200 квалифицированных медицинских работников.

Обновленное здание, блочные палаты, современное оборудование… Сегодня этот социально значимый объект соответствуют мировым стандартам. Специалисты городской больницы будут осуществлять, а пациенты получать помощь в самых комфортных условиях, что, безусловно, позитивно отразится на эффективности оказываемого лечения.

Завершилось праздничное мероприятие экскурсией по здравнице, где гости имели возможность оценить качество проведенных здесь работ, современное оснащение кабинетов и палат. В завершение музыкальный подарок для гостей праздника преподнес наш именитый земляк, один из организаторов благотворительного марафона «По зову сердца – всем миром» и акции по сбору средств на реконструкцию детской больницы Руслан Алехно.