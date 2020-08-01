Событие года! Открылась детская больница!

Мы все ждали этого события. Собирали средства.Всеми силами... Чтобы маленькие бобруйчане были здоровы. Мы были вместе. Чтобы сделать это. Благотворительный концерт, наша с вами помощь, крепкая поддержка государаства... Мы не неравнодушные! (а ведь мы такие)! Юные бобруйчане, не болейте никогда! А если вдруг ((( Вы не волнуйтесь ) Наши врачи самые лучшие !

-Эта больница дорога каждому жителю Бобруйска. Каждый кто прикоснулся к строительству, внёс свой вклад и имел к данному объекту отношение - вложил сюда душу. Самое дорогое, что у нас есть - это дети, -отметил Губернатор Могилевской Области Леонид Заяц на торжественной церемонии открытия детской больницы.

-Долгожданный праздник, который мы так ждали - настал, - отметил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. - Для города знаменательный день, для каждого из нас. Гордость за наших строителей, гордость за наших врачей. Это 5-й социальный объект, который мы открываем в этом году.

Детская больница оснащена новейшим медицинским оборудованием, которое позволит сохранять здоровье маленьких белорусов.