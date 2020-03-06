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Город

Собрание городского актива по итогам работы отраслей народного хозяйства за 2019 год прошло в Бобруйске (фотосюжет)

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Собрание городского актива по итогам работы отраслей народного хозяйства за 2019 год прошло в Бобруйске (фотосюжет)

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