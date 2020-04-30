Соблюдайте правила безопасности

Раскопанные траншеи при прокладке или замене тепловых сетей манят юных искателей приключений и беспечных взрослых.

Несмотря на оборудованные ограждения, предупреждающие знаки, забывая о безопасности дети и подростки прыгают по земляным горкам, проложенным трассам. Взрослые люди, желая сэкономить минуты, пытаются пройти в нужном им направлении напрямую через траншеи.

Следует помнить, что переходить через траншеи можно лишь по специально оборудованным мостикам. Не следует заходить за ограждения аварийных или специализированных служб, так как маленькая на первый взгляд лужа может скрывать глубокую яму с кипятком. Нельзя приближаться к местам наружных выбросов воды, парений, размыва и растекания воды. При обнаружении порывов необходимо немедленно сообщить в диспетчерскую службу

Соблюдение этих немногочисленных и простых правил поможет избежать ситуаций, угрожающих вашему здоровью и жизни.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Бобруйского межрайонного отделения Е.М. Краминкина.