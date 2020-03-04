Собирать березовый сок нужно в установленных местах. Иначе — штраф

Скоро наступит период заготовки березового сока. Его полезные свойства знают все. Сок пьют в свежем виде, а также заготавливают для длительного хранения.

Гражданам следует знать, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь заготавливать сок можно только в насаждениях, предназначенных для проведения рубок главного пользования, но не ранее чем за пять лет до их рубки. Заготовка березового сока может также производиться на участках, отведенных для проведения прочих рубок и рубок промежуточного пользования в год рубки, из деревьев березы, назначенных в рубку.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении заготовки березового сока, должны иметь лесной билет, выписанный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О растительном мире» и Лесным кодексом граждане могут осуществлять заготовку древесных соков бесплатно на участках леса, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство с соблюдением установленных правил заготовки. Для получения информации об участках леса, где возможно осуществление заготовки березового сока, гражданин должен обратиться в лесничество по месту жительства.

При заготовках березового сока необходимо соблюдать следующие правила:

подсочные отверстия сверлят сразу после начала сокодвижения в дереве. Отверстия желательно сверлить с некоторым уклоном вниз для лучшего стекания сока, глубина отверстия – 2-3 сантиметра без учета коры, диаметр отверстия – 1-2 сантиметра;

в отверстие для стока сока вставляют желобок или трубку из нержавеющей стали, алюминия или полимерных материалов, можно использовать для этих целей побеги лиственных деревьев и кустарников длинной десять – пятнадцать сантиметров, вставляя их в подсочные отверстия. В качестве сокосборников могут использоваться полиэтиленовые мешки, бутылки, эмалированные и стеклянные емкости;

от диаметра дерева зависит и количество отверстий для подсочки:

при диаметрах 20-26 сантиметров – сверлится одно отверстие;

при диаметрах 27-34 сантиметра – два отверстия;

при диаметрах 35-40 сантиметров – три отверстия;

при диаметре свыше 40 сантиметров – четыре отверстия;

при необходимости новое отверстие сверлится на расстоянии не менее двадцати сантиметров от старого отверстия;

сок из сокосборников собирают по мере их наполнения, для предотвращения порчи не реже одного раза в сутки;

после прекращения сокодвижения, для предупреждения заболевания деревьев болезнями и вредителями, подсочные отверстия должны быть закрыты деревянной пробкой или замазаны садовой мазью, садовым варом, либо составом, состоящим из смеси глины с известью и древесного угля с содержанием древесного угля пятнадцать-двадцать процентов.

Особо обращаем внимание, что заготовка древесных соков запрещается:

в городских, курортных лесах и лесопарковых частях зеленых зон;

в прибрежных полосах водных объектов, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных коммуникаций;

в населенных пунктах;

в ботанических садах и дендрологических парках;

в местах обитания и произрастания диких животных и дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

в границах зон охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей;

на территории курортов и организаций здравоохранения, в границах округов санитарной охраны курортов;

в местах массового отдыха населения.

За нарушение правил заготовки древесных соков предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 15.26 КоАП Республики Беларусь и влечёт наложение штрафа на граждан до 20 базовых величин с обязательным возмещением вреда, причинённого окружающей среде.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Бобруйскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Береговая, д.49а, либо по телефону 72-62-32, или по телефонам горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00, 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Бобруйская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира