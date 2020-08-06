Снижение температуры и осадки ожидаются в первой половине следующей недели в Могилевской области

По предварительному прогнозу Могилевоблгидромета, в первой половине следующей недели температура воздуха начнет снижаться – к среде до +21_+26°С. Ожидаются кратковременные осадки.

10 августа (понедельник): ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах области кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман.

Ночью +11_+16°С, днем +24_+29°С.

11 августа (вторник): местами по области дожди, днем грозы. Ночью и утром слабый туман.

Ночью +11_+16°С; днем +22_+27°С, по югу области до +29°С.

12 августа (среда): местами по области дожди, днем грозы. Ночью и утром слабый туман.

Ночью +9_+14°С, по югу области до +16°С; днем +21_+26°С.

Завтра, в пятницу 7 августа, погодные условия будет определять антициклон с центром над странами Балтии. Атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 3-8 м/с.