Снижение подростковой преступности отмечается в Могилевской области

В Могилевской области отмечается снижение подростковой преступности. Как сообщили в управлении охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома, за три месяца 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года число преступлений сократилось с 35 до 26.

В повседневной работе участковые инспектора ИДН уделяют большее внимание несовершеннолетним, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа за правонарушения либо преступления, также внимание уделяется детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Сотрудники ИДН постоянно выступают в учебных заведениях, где подросткам разъясняется ответственность за проступки - с примерами из опыта работы инспектора.