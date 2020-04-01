Снижение аренды, «кассы взаимопомощи» – профсоюзы предлагают дополнительные меры поддержки предприятий и работников

Профсоюзы предлагают правительству разработать и утвердить на государственном уровне ряд решений по поддержке предприятий и населения.

«В сегодняшних условиях спада экономической активности во всем мире, многие предприятия и работники могут столкнуться с ситуацией снижения доходов. Очевидно, что в этих обстоятельствах необходимо принять все меры для того, чтобы поддержать трудовые коллективы, сохранить рабочие места, – подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. – Сегодня нам нужно сплотиться, чтобы помочь тем, кто в этой помощи нуждается больше всего».

Профсоюзы со своей стороны уже приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан. Так, профсоюзные организации всех уровней отказались от не первостепенных расходов и перенаправят все высвободившиеся средства на оказание помощи тем членам профсоюзов, которые оказались в затруднительном материальном положении.

«Для этого в профсоюзных организациях всех уровней созданы “кассы взаимопомощи», из которых будет оказываться поддержка работникам предприятий, пенсионерам, ветеранам труда», – отметил Михаил Орда.

В сегодняшней ситуации профсоюзы предлагают правительству разработать и утвердить на государственном уровне ряд решений по поддержке предприятий и населения. Чтобы сработать на упреждение и поддержать предприятия, такие меры следует принять максимально оперативно.

В частности, по мнению ФПБ, необходимо предоставить предприятиям и организациям, которые наиболее пострадают в результате сложившейся эпидемиологической ситуации, отсрочку по уплате налоговых платежей и пошлин. А также предусмотреть снижение арендной платы. Целесообразно для этих предприятий и их работников и освобождение от начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг и электроэнергии.

«Кроме того, мы считаем, что сегодня на государственном уровне необходимо принять решение о возможности предоставлять работникам, которые чувствуют недомогание, у кого есть признаки заболевания, возможность остаться дома на несколько дней с сохранением заработной платы на этот период. Как показывает опыт многих стран, такие меры помогают в определенной степени разгрузить учреждения здравоохранения и мотивируют людей заботиться о своем здоровье», – прокомментировал председатель ФПБ.