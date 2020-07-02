У каждого из нас хотя бы раз в жизни бывает воспаление уха. Обычно «знакомство» с этой болезнью происходит еще в детском возрасте. Ухо – это не только ушная раковина, благодаря которой мы улавливаем звуки. Все самые важные его структуры располагаются в глубине. По строению ухо как бы подразделяется на наружное, среднее и внутреннее. Каждую из этих частей может затрагивать воспалительный процесс. Почему болят уши, насколько это может быть опасно? Ответы на вопросы, касающиеся этой тематики, дает исполняющий обязаннос­ти заведующего оториноларингологическим отделением ­врач-оториноларинголог первой городской поликлиники Виктория Буракова.

– Воспаление в ухе подразделяется на два вида: острое и хроническое, – рассказывает Виктория Васильевна. – Острый отит развивается быстро. При хроническом заболевание протекает в течение длительного времени, с частыми обострениями. Признаки недуга менее выражены. Кстати, эта болезнь может сопровождаться и нарушением слуха. Клинически выделяют наружный и средний отиты.

– Какая ушная патология наиболее типична, с какой проблемой чаще обращаются к оториноларингологам?

– Наиболее частые причины обращения с заболеванием ушей – острый средний отит, наружный отит, дисфункция слуховых труб, нейросенсорная потеря слуха.

– Отличается ли по характеру боль в ушах при простудных заболеваниях от других болезней, к примеру, неврологических?

– Конечно. При простудных заболеваниях боль в ушах тупая, может быть стреляющая, сопровождается снижением слуха и заложенностью. Болям в ушах обычно предшествуют насморк и заложенность носа. А вот при неврологических заболеваниях нос не задействован и слух в норме.

– Какие виды обследования может назначить врач, чтобы дифференцировать диагноз?

– Доктор первым делом обязан провести отоскопию, то есть осмотр слухового прохода и барабанной перепонки, а также сделать обследование полости носа и глотки.

Дополнительные исследования в виде аудиометрии (акуметрии) назначаются с учетом характера развития заболевания.

Стандартно назначение и общего анализа крови и мочи.

Результаты этих анализов позволяют оценить активность воспаления и подобрать адекватное лечение.

Высокотехнологические исследования, например компьютерная томография височных костей, позволяют достоверно оценить состояние среднего уха, а также разработать тактику лечения при переходе воспаления на сосцевидный отросток височной кости, находящийся в заушной области.

– Виктория Васильевна, Вы называли ушную патологию в основном воспалительного характера, а могут ли болеть уши при заболевании, не связанном с поражением органа слуха?

– Да. Некоторые недуги, как бы маскируясь под ушную патологию, сопровож­даются болями в области ушей. К ним можно отнести различные невралгии – поражения периферических нервов, заболевания шейного отдела позвоночника и даже болезни зубов. Воспаления шейных, околоушных лимфоузлов тоже вызывают болевые ощущения в области уха. Но это не все. Заболевание височно-­нижнечелюстного сустава приводит также к болевым ощущениям в ушной области – обычно боль здесь усиливается при жевании.

– А какая из ушных болезней наиболее опасна?

– Воспаление среднего и внутреннего уха, так как инфекция способна вызвать абсцесс оболочек в ткани мозга и привес­ти к ситуации, угрожающей жизни. Опасен и мастоидит.

– Может ли непролеченный отит вызвать потерю слуха?

– Да. Недуг может привести к необратимой потере слуха из-за гибели волосковых клеток внутреннего уха.

– А если боль в ушах пустить на самотек?

– Тогда возможны развитие гнойного воспалительного процесса в ухе, повреждение барабанной перепонки и даже гибель пациента.

– Чтобы избежать проблем с ушами, какие нужно соблюдать правила?

– Не допускать переохлаждения организма, носить головной убор в прохладное время года, укреплять иммунитет. При купании в реке защищать уши от попадания в них воды, особенно этот совет актуален при посещении бассейна с хлорированной водой (хлорка раздражает слизистый эпителий).

Отит нельзя назвать самостоятельным заболеванием. Чаще он является осложнением воспаления в носоглотке. Постоянное шмыганье носом приводит к тому, что в евстахиеву трубу попадает слизь, а затем бактерии проникают в барабанную полость. Именно поэтому важно своевременно лечить воспаление в носоглотке. Важная мера профилактики отита – умеренное (несильное) очищение поочередно каждой ноздри.

Если следовать этому совету, в носовой полости не будет создаваться высокое давление, а значит, уменьшится вероятность попадания инфекции из носа в ухо.

Василий Котляренко, внештатный корреспондент.