Случаев коронавирусной инфекции в Бобруйске не зарегистрировано

Случаев коронавирусной инфекции в Бобруйске и Бобруйском районе на сегодняшний день не зарегистрировано. Об этом журналистам "БЖ" рассказал главный государственный санитарный врач г. Бобруйска и Бобруйского района Дмитрий Лайтер.

Как отметил Дмитрий Николаевич, в сети интернет была размещена информация о заболеваемости пневмониями на территории г. Бобруйска со ссылкой на сводку УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии», в которой допущена вольная трактовка показателей заболеваемости: количество заболевших пневмониями в целом по Могилевской области представлено в виде данных о заболеваемости по городу Бобруйску за 6 дней, что не соответствует действительности.

По состоянию на 30.03.2020 заболеваемость ОРИ и гриппом на территории Бобруйска и Бобруйского района находится на неэпидемическом уровне и характеризуется низкой интенсивностью эпидемического процесса с тенденцией к стабилизации.

Показатели заболеваемости ниже эпидемического порога на 21%, тогда как в предыдущем, 2019 году, максимальная заболеваемость была выше эпидемического порога на 26%, с пиком к середине февраля. В 2020 году регистрируется смещение

эпидемического сезона заболеваемости респираторными инфекциями на 2-3 недели

из-за влияния климатического фактора (мягкая зима).

В структуре заболеваемости дети составляют 70,6%, взрослые – 29,4%. Результаты молекулярно-биологических исследований в рамках дозорного и рутинного надзора за гриппом позволяют говорить о том, что случаи респираторных заболеваний ассоциированы с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов, а также вирусов гриппа А (Н1N1pdm09), что характерно для данной недели и ожидаемо для сезона заболеваемости ОРИ и гриппом.

За 4 квартал 2019, 1 квартал 2020 года зафиксировано 3 положительных результата на вирус гриппа А (H1N1pdm09) у пациентов с ОРИ, из них 2 случая завозные. Заболеваемость гриппом в текущем году почти на 77% ниже, чем в 2019

году (зарегистрировано 13 случаев гриппа). Стоит отметить, что все заболевшие, как в нынешнем, так и в прошлом году, не были привиты против гриппа.

Вместе с тем, уровень заболеваемости пневмониями в г. Бобруйске соответствует сезонному и сопоставим с показателями заболеваемости за аналогичный сезон ряда предшествующих лет. Случаев коронавирусной инфекции в городе и районе на сегодняшний день не зарегистрировано.