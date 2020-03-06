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Следственный комитет возбудил уголовное дело: на ОАО «Беларуськалий» ЧП с погибшим и пострадавшими

mogilev.online 65 0

Следственный комитет возбудил уголовное дело: на ОАО «Беларуськалий» ЧП с погибшим и пострадавшими

На ОАО «Беларуськалий» 4 марта произошло ЧП по факту которого Следственный комитет Беларуси открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 144 УК РБ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом написано в официальном телеграм-канале СК РБ.

На ОАО «Беларуськалий» 4 марта произошло ЧП по факту которого Следственный комитет Беларуси открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 144 УК РБ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом написано в официальном телеграм-канале СК РБ.

Подземная машина столкнулась с целиком горной выработки на глубине 620 метров в одной из шахт около 13:00.

5 марта было решено трех пациентов со сложными переломами перевезти в РНПЦ травматологии и ортопедии, двух пациентов с сочетанными травмами - в Больницу скорой медицинской помощи в Минск. На лечении остался один пациент в Солигорской ЦРБ. Его состояние стабильное.

Кто проходит в качестве подозреваемых по открытому уголовному делу, Следственный комитет пока не сообщает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело: на ОАО «Беларуськалий» ЧП с погибшим и пострадавшими

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