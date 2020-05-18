Скоро для юных бобруйчан начнется лагерно-оздоровительный сезон

Управлением по образованию во взаимодействии с заинтересованными ведомствами, с целью организации летней занятости, приняты меры по охвату максимального количества детей и подростков города оздоровлением в лагерях различного типа в летний период 2020 года. Всего в летний оздоровительный период планируется оздоровить более 7000 детей и подростков.

С 1 июня на базе учреждений образования начнут функционировать лагеря с дневным режимом пребывания в которых пройдут оздоровление 4257 учащихся, в том числе 2920 в лагерях с дневным режимом пребывания на базе учреждений общего среднего и дополнительного оборудования, в лагерях труда и отдыха - 320 несовершеннолетних, в спортивно-оздоровительных - 1017 спортсменов. 410 ребят пройдут оздоровление в 9-ти дневных круглосуточных лагерях, из них 100 - на базе воинских частей 5527, 20392, 40- в спортивно-оздоровительных. Загородные лагеря начнут работу с 15 июня и в течение летних каникул примут 2960 детей.

По-прежнему летом большое внимание будет уделено оздоровлению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, подростков, находящихся в социально опасном положении и профилактическом учете.