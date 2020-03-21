Умер Почетный гражданин Бобруйска, директор ПУП «Универсал Бобруйск» Владимир Авчинник

Сегодня, 21 марта, стало известно о смерти Почетного гражданина Бобруйска, директора ПУП «Универсал Бобруйск» Владимира Авчинника.

О Владимире Авчиннике

Родился в 1947 году.

В 1975 году окончил Белорусский политехнический институт.

Начинал свою трудовую деятельность на производственном унитарном предприятии «Универсал Бобруйск» Общественного объединения «Белорусское общество глухих» в апреле 1972 года. На предприятии прошел путь от мастера, главного инженера до руководителя. В должности директора предприятия работал с 15 октября 1981 года.

Под его непосредственным руководством коллектив предприятия всегда добивался высоких производственных показателей, неоднократно занимая призовые места, как в городских, так и в республиканских соревнованиях. Предприятие практически из мелкого производства изделий из металла превратилось в поставщика комплектующих (более 500 наименований) для ОАО «Минский автомобильный завод», ОА­О «Минский тракторный завод», ПАО «КАМАЗ» и другие.

За 2018 год унитарное предприятие «Универсал Бобруйск» под руководством директора выполнило все доведенные Центральным правлением ОО «БелОГ» прогнозные целевые показатели социально- экономического развития.

Владимир Митрофанович награжден орденом Почета, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» грамотой Верховного Совета БССР, Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты, Почетной грамотой Могилевского областного Совета депутатов, Почетной грамотой Бобруйского городского исполнительного комитета, Почетной грамотой администрации Ленинского района г. Бобруйска, Почетной грамотой Могилевского областного комитета профсоюза, Почетной грамотой республиканского комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, Почетной грамотой Федерации профсоюзов Беларуси, нагрудным знаком «Отличник Белорусского общества глухих». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Белорусской ССР», избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва.

Звание «Почетный гражданин города Бобруйска» Владимиру Митрофановичу присвоено в июне 2019 года.

Коллектив редакции газеты «Бабруйскае жыццё» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким.