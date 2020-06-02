Сколько в Бобруйске родилось малышей в День защиты детей

В Международный День защиты детей в Бобруйске на свет появилось 9 малышей.

5 мальчиков и 4 девочки. 3 девушки стали мамами впервые. У шестерых это были вторые и третьи детки в семье.

Елена Дайнеко (на фото) вчера стала многодетной мамой. Дома ее ждут 9-летняя Ксения, 3-летний Никита. Новорожденную девочку планируют назвать Кристиной.