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Общество

Сказано — сделано! В дворовой территории на улице Горелика по просьбе жильцов полным ходом идет ремонт (фото)

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Сказано — сделано! В дворовой территории на улице Горелика по просьбе жильцов полным ходом идет ремонт (фото)

Жильцы дома №8 на улице Горелика по осени обратились в ЖЭУ №14 о демонтаже старых 30-летних плит, по которым было трудно ходить людям старшего возраста.

Сотрудники ЖЭУ сделали осмотр и сообщили, что поставили этот участок в план ремонтных работ на лето: чтобы покрытие служило долго зимняя слякоть не позволяла сделать работы в этот период года. Сказано – сделано: дорожку уже бетонируют Показываем первые фотографии.

А для тех, кто любит кричать из песочниц, снимать трещинки на дорогах, которые сами и расписывают лозунгами, суровые мужчины из ЖЭУ просили передать: «Вакантные места на участке всегда есть. Диванных критиков, с удовольствием научим трудиться руками, а не языком!»

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