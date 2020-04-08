Ситуация с коронавирусной инфекцией в могилевской области остается стабильной – Александр Старовойтов

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Могилевской области остается стабильной. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Александр Старовойтов.

На сегодняшнее утром количество подтвержденных случаев достигло 30, то есть за сутки число заболевших выросло на 9 человек.

«Практически все эти люди уже находились в стационарах региона как контакты первого уровня. Один пациент поступил к нам с пневмонией, еще один – с острой респираторной вирусной инфекцией. Все заболевшие получают необходимое лечение. Сегодня происходит определение эпидцепочки: люди, которые с ними общались, тоже берутся под наблюдение».

Александр Старовойтов подчеркнул, что среди заболевших коронавирусом тяжелых случаев нет. В основном болезнь протекает в легкой форме. Из 30 человек лишь двое нуждаются в кислородной поддержке. Причем это связано не с аппаратом искусственной вентиляции легких, а кислородной маской, которая помогает заболеванию протекать легче, а выздоровлению наступить быстрее.

Начальник главного управления по здравоохранению облисполком напомнил: основными симптомами коронавируса являются повышение температуры и сухой кашель.