Система регионального здравоохранения будет работать по-новому

Об этом на заседании коллегии Министерства здравоохранения рассказал министр Владимир Караник:

- Сейчас в активную фазу вошло новое направление развитие регионального здравоохранения - создание межрайонных и межрегиональных центров для оказания экстренной помощи в жизнеугрожающих состояниях в течение «золотого часа», когда можно не только спасти пациента, но и обеспечить его возвращение к активной жизни и трудовой деятельности.

Министр рассказал, что такой базой для таких центров будут выбраны наиболее перспективные действующие медицинские учреждения. В ближайшие перспективе они должны стать современными центрами интервенционных технологий, центрами оказания медпомощи с острыми нарушением мозгового кровообращения, где будут выполнять самые современные медицинские вмешательства и оказываться иная специализированная помощь. Сейчас такие центры активно укомплектовываются высокоспециализированными кадрами и современным оборудованием.

В новом формате уже начали работать в Мозыре и Новополоцке.

В этом году такая же работа выстраивается в Островце, Молодечно, Борисове и Бобруйске.

- Создание данных центров улучшит оказание экстренной помощи в отдаленных регионах, имеющих очередь на высокотехнологичные обследования и лечения, обеспечит помощь тем пациентам, для которых поездка в областной центр или столицы проблематична, - рассказал Владимир Караник. - И первые результаты показывают положительную динамику.

sb.by