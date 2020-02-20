Система оповещения проверяется в Беларуси, абоненты двух мобильных операторов получат СМС

Абоненты двух мобильных операторов получат СМС во время проверки системы оповещения населения, сообщили в МЧС.

"Сегодня стартует межведомственная акция "Единый день безопасности". Будет проверяться система оповещения. Абоненты А1 и МТС получат СМС", - проинформировали в МЧС.

Будут разосланы сообщения с текстом: "Проводится проверка системы оповещения, никаких действий не требуется".

Как сообщалось, акция "Единый день безопасности" проходит в Беларуси с 20 февраля по 1 марта. В эти дни усилия всех госорганов направлены на развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности и проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением.

Система оповещения будет проверяться в том числе с использованием эфира радиостанций и интернет-ресурсов. На промышленных предприятиях, опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей пройдут тренировки действий в случае пожара. Будут проверены силы гражданской обороны, использование средств индивидуальной, коллективной защиты, умение оказывать помощь пострадавшим, организовывать и управлять эвакуацией.

Проведут и мероприятия для повышения уровня безопасности на дорогах, конкурсы по тематике в учебных заведениях, будут развернуты обучающие площадки от МЧС. Пройдут тематические встречи с жителями. Особое внимание уделят работе смотровых комиссий. Будет проведен детальный анализ причин и условий, способствующих гибели людей от внешних причин.

belta.by