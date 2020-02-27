Синагога в Бобруйске больше, чем синагога

В Год малой родины в этом убедились члены клуба «Кіраўнік».

И помог в этом раввин Шауль Хабабо, гостеприимно встретивший старейшин директорского корпуса города у порога возрожденной хасидской синагоги на Социалистической улице. За десять лет пребывания в Бобруйске реб стал настоящим хозяином и вернул к жизни не только синагогу, но и «Еврейский дворик» на Чонгарской, сделал их привлекательными для туристов.

Город на Березине всегда был интернациональным

В солнечный февральский день удивляли не только по-настоящему весеннее солнце и готовые раскрыться под его лучами почки на каштанах, но и изменившиеся до неузнаваемости помещения, которые многие помнят как цехи швейного ателье «Ромашка». Однако времена поменялись, а вместе с ними вернулись к своему предназначению и синагогальные залы. Увидев просторный и светлый молельный, комнату для изучения культурных традиций, уютный детский сад и реконструируемый зал под столовую, общее настроение выразила восхищенной репликой Лидия Богданова: «И не представляла, сколько здесь всего!»

Полную ясность внес реб Шауль, рассказавший, что бобруйская синагога на практике олицетворяет «дом собрания», места, где совершается богослужение, происходят чтение и комментирование Библии и Талмуда, просто общение евреев и не только. Здесь изучают языки, воспитывают детей, принимают пищу духовную и телесную. Настоящим откровением для экскурсантов прозвучало сообщение о недавнем посещении синагоги православным отцом Сергием, в ходе встречи с которым обсуждались возможности организации постоянных контактов представителей основных в городе конфессий. Эту идею поддержали гости, заметив, что Бобруйск всегда был интернациональным городом, где все уживались мирно.

Талес, Тора, чай и маца

И хотя до Песаха еще больше месяца, гостеприимные хозяева угостили делегацию «Кіраўніка» мацой. Под чаепитие много интересного рассказал Шауль Хабабо, начав с истории Торы, по числу свитков которой наша синагога опережает минскую, и закончив ковчегом для нее, переданным в дар наследниками бобруйчан Иосифа Ицкина и Рафаила Бецера. Поведал реб и о конкретных результатах деятельности синагоги Иудейской религиозной общины. Сегодня ее посещают около 700 взрослых и до 150 ребят. При содействии служителей синагоги только в прошлом году в Израиль было экспортировано не менее 200 тонн зефира «Красного пищевика» и более 100 тонн растительного масла завода имени Г.П. Одерихо. Тысячи туристов посетили исторический и архитектурный объект на Социалистической.

К месту пришлось воспоминание заместителя председателя Бобруйского горисполкома в середине 1990-х Виктора Горбанева о перипетиях возвращения здания еврейской общине, которой как юридического лица еще просто не было. После консультаций с израильским атташе в Минске и создания соответствующей общественной организации исполком принял решение о передаче той самой «Ромашки» в собственность Иудейской религиозной общине. Сегодня это настоящий центр общения, просвещения и полезного времяпрепровождения. Воочию убедились в этом и участники экскурсии: пока они задавали вопросы на «женской» половине, в зале напротив читали святые книги и молились бородатые мужчины; на втором этаже в большом зале шли строительные работы; неподалеку в веселых играх проводили время самые маленькие посетители синагоги, которым руководитель «Кіраўніка» Игорь Козловский от имени коллег и по их поручению вручил фрукты…

Всем находится место в синагоге! Неслучайно Шауль Хабабо пригласил и новых знакомых приходить в этот уютный дом, а на память подарил магнитики с видом «Еврейского дворика» и пожелал всем «Зай гезунд» – будьте здоровы!

Александр Казак. Фото автора.