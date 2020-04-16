Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля и в выходные

Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами, а по Витебской и Могилевской областям - на большей части территории, кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер ожидается северо-западный 6-11 м/с, во многих районах - порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4. Днем будет 7-12 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 14.

Усиление ветра и осадки ожидаются в Беларуси в выходные. По данным синоптиков, атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, определяют в Беларуси неустойчивую погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя и сильным порывистым ветром. При этом поступающие холодные воздушные массы удерживают пониженный температурный фон. Среднесуточная температура воздуха сейчас на 2-6 градусов ниже своей климатической нормы.

"В ближайшие трое суток существенных изменений в характере погоды не ожидается. Погоду в стране продолжат формировать холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера Европы", - отметили в центре.

В пятницу, 17 апреля, местами, а в Витебской и Могилевской областях на большей части территории пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. Во многих районах страны сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 7-12 градусов, в юго-западных районах - до плюс 14.

В субботу, 18 апреля, ночью местами по Витебской области, днем в северо-восточных и центральных районах Беларуси пройдет кратковременный мокрый снег. Утром и днем местами по стране прогнозируется усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем будет 4-11 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, в северо-восточных и центральных районах страны пройдет кратковременный мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 5 до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.

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