Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая – сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В субботу будет облачно, временами пройдут дожди. Ночью в отдельных районах страны, утром и днем по юго-восточной половине прогнозируются сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в Бобруйске составит от +11+13, днем будет от 16 до 18 градусов тепла.