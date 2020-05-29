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Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая

belta.by 150 0

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая

Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 30 мая –  сообщили  в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.В субботу будет облачно, временами пройдут дожди. Ночью в отдельных районах страны, утром и днем по юго-восточной половине прогнозируются сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер будет северный, северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, ночью местами, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в Бобруйске составит от +11+13,  днем будет от 16 до 18 градусов тепла.

 

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