Штык-нож — семейная реликвия Виктора Платонова. Какую тайну хочет раскрыть бобруйчанин?

Во многих семьях есть старинные реликвии и вещи, которые бережно хранятся и переходят от поколения к поколению. Эти артефакты интересны с исторической точки зрения как предметы старины, они дороги и как память о наших предках. Вот и у читателя нашей газеты Виктора Платонова нашлись домашние реликвии, которые он принес в редакцию.

– Вот уже больше 30 лет у меня хранится ручка от немецкого штык-ножа с отломанным лезвием, на котором 12 насечек. В молодости мало этим интересовался. С годами задумался о значимос­ти прошлого. Недавно вспомнил об этом предмете. Он был ржавый, я почистил его наждачкой. Откуда он оказался в сарае, даже предположить не могу. Возможно, это вещь моего отца, но как у него появилась, не знаю, он никогда не рассказывал об этом. А предмет мог принадлежать как немецкому оккупанту, так и какому-­нибудь партизану или красноармейцу, который попал к нему в качестве трофея, – говорит Виктор Владимирович.

Как поясняет историк Николай Силков, зачас­тую насечки на штык-ножах означали количество убитых противников. Наносить их могли как фашисты, так и солдаты Советской Армии. «Была, правда, еще одна традиция у солдат – отмечать таким образом каждый месяц войны», – рассказывает Николай Петрович.

Бобруйчанин Виктор Платонов рассказал о предмете с целью, что, быть может, обнаружатся родственники того, кому он принадлежал, и раскроется тайна этого штык-ножа. А еще мужчина надеется, что спустя 30 с лишним лет все же найдутся медали отца Владимира Васильевича, которые однажды обманным путем забрали у него мошенники.

– Две медали «За отвагу» пропали в 70-х годах прошлого столетия. В милицию мы тогда не обращались. Но я надеюсь, что, может быть, эти награды находятся у кого-то дома. И люди отзовутся и отдадут. Все-таки это память для моей семьи.

Остались только документы к медалям, что они выданы за номерами 2113748 и 2792850 от 6 июня 1969 года. Отец нашего читателя был командиром минометного отделения, служил в ­616-м стрелковом полку.

– Папа рассказывал, как в 1941 году перед самым началом войны его послали на курсы повышения квалификации в Минск – он тогда работал слесарем на фабрике имени Халтурина. Прямо во время занятий случился фашистский налет – самолеты стали бомбить город. Все стали разбегаться кто куда. Отец побежал на железнодорожную станцию, запрыгнул в товарный поезд и доехал до Бобруйска, где тогда находились его родители. Буквально за считанные дни вся Беларусь оказалась в оккупации, в которой папа пробыл до 1944 года. Признавался, что и сам, и товарищи вредили немцам как могли. После освобождения республики отправился на фронт, – вспоминает Виктор Платонов.

У сына сохранились благодарности, которые вручили Владимиру Васильевичу за взятие немецких городов. На их оборотных сторонах рукой отца написаны обращения к родным: «Шлю эти благодарности вам. Мщу проклятым врагам за все злодеяния нашему народу и буду мстить. Пока жив, здоров и невредим».

Виктор Платонов хранит эти фронтовые вес­точки как реликвию. Для него подвиг отца и других воинов – вечное напоминание о том, какой ценой досталась Великая Победа. И самое дорогое, что смогли они нам завещать, – мир на Земле.