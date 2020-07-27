Шквал атак и снова поражение. «Белшина» уступила футбольному клубу «Неман» со счетом 0:1

В матче девятнадцатого тура «Беларусбанк – чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2020 года среди команд высшей лиги» футболисты «Белшины» на домашнем стадионе «Спартак» уступили футбольному клубу «Неман» со счетом 0:1.

Пресс-конференция.



Дмитрий Мигас (Белшина):

– Поздравляю Гродно с победой. Хороший матч, доволен ребятами. Рад, что они до конца бьются, не падают духом. По большому счету предъявить претензий мне некому.



– А как же чудовищная ошибка Максима Грека, приведшая к единственному голу в матче?

– Да, к сожалению, почти в каждом матче такие ошибки случаются. Как этого избежать, пока не знаю, в ближайшую неделю будем усиливать оборону. Не фарт пока у нас в этом чемпионате.

Игорь Ковалевич (Неман):

– Трудный и серьезный соперник, опасный. «Белшина» – хорошая команда с добротной игрой, которая точно не заслуживает борьбы за выживание. У нас сегодня не все получалось, были разрывы в линиях, но тем ценнее победа. Рад, что довели игру до победы. Так же благодарен арбитру Амину Кургхелю – не мешал ребятам играть, качественное судейство.