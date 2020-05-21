«Школа успешного родителя», или Как сделать семью счастливее

Семья – это океан отношений и чувств, это маленькие островки, соединенные общими радостями и заботами. Семья – это детский смех, преодоление разочарований и трудностей, любовь и тепло.

Когда у молодого человека перед глазами положительный пример родительской семьи, когда есть возможность получить совет и поддержку близких, и взаимоотношения с супругом и детьми строить легче. А когда вырос в детском доме и не получил опыта жизни в семье, тогда как? Кто научит? Литература и статьи из интернета могут помочь, но живое общение и жизненная практика куда полезнее. Об этом задумались специалисты отделения сопровождаемого проживания территориального Центра социального обслуживания населения Ленинского района, где работают с молодыми ребятами от 18 до 23 лет, которые воспитывались в интернатных учреждениях. Эти дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вроде уже выросли – по возрасту их вполне можно считать взрослыми, но как же им не хватает элементарных житейских знаний, моральной и практической помощи старших. Наладить бытовые вопросы, оформить прописку или пособие, помочь с трудоустройством, организовать досуг, решить юридические вопросы… Вот этим и занимаются сотрудники отделения по индивидуальной программе для каждого подопечного.

С 2018 года при отделении стал работать интересный и полезный проект – клуб «Школа успешного родителя». Его куратор, специалист по социальной работе Оксана Тарапович, основной задачей считает «формирование активной родительской позиции у лиц из числа детей-сирот, которые являются молодыми родителями или готовятся ими стать». На занятия приглашают молодежь, заинтересованную повысить потенциал родителя. С большим желанием приходят не только молодые мамы и папы, но и те, кто еще не создал семью. Им тоже интересно узнавать об особенностях и нюансах семейных взаимоотношений и воспитания детей.

– Причем особую активность проявляют парни, а не девушки, – замечает Оксана Викторовна. – Все они нуждаются в заботе, внимании, очень часто обращаются с различными вопросами, где нужен совет мамы, а получить его больше негде. Хорошо, когда ребята поддерживают отношения с приемными родителями, если воспитывались в приемной семье. Но выпускникам интернатов модель семьи выстроить тяжело.

Беседы, квесты, встречи

Чтобы не превращать занятия в скучные лекции и нравоучения, сотрудники находят занимательные, эффективные практические формы работы, учитывая и пожелания самих ребят.

Доверительные познавательные беседы на разные темы с психологом или со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии вызывают искренний отклик и море вопросов от молодежи.

Занятия проводятся раз месяц, и, конечно, куратор старается привлечь всех желающих и найти важные для ребят темы. К примеру, во время одной из интерактивных бесед «В семье появился малыш» подопечные отделения с интересом включились в обсуждение. Как организовать режим дня? Как распределить обязанности в семье? Что правильно для малыша, а что нет? Участники клуба осознали, насколько родительская забота, нежное отношение, внимательный уход, радостное и спокойное общение помогают сделать мир ребенка по-настоящему счастливым. В другой раз Оксана Тарапович обсуждала с будущими родителями значимость отца в воспитании ребенка. Что станет с малышом, если папа будет самоустраняться от воспитательного процесса, не будет принимать участие в его жизни? Сущест­вуют ли различия в воспитании детей разных полов?

– Участники пришли к единому мнению, что роль мужчины в воспитании детей является очень значимой, – рассказывает Оксана Викторовна. – Папы помогают сформировать мужскую модель поведения у сыновей и растить сильных личностей. А при воспитании дочерей отец становится для девочки эталоном образа мужчины, что повлияет на навыки общения с противоположным полом в будущем.

С удовольствием молодые люди участ­вовали в квест-игре «Ты – будущий родитель». На каждом пункте им предлагались творческие задания, которые должны выполнять родители с детьми: делать поделки, рисовать, играть.

– Так увлеченно проходили все задания, что, честно говоря, было приятно! У ребят ведь перед глазами печальный опыт родителей (часто уже в сознательном возрасте остались без их попечения), поэтому моя задача – помочь подопечным избежать ошибок и создать стереотип хорошей полной семьи, объяснить, насколько важно уделять внимание своим детям, – говорит Оксана Тарапович. – К слову, квест-игра настолько всем понравилась, что решили продолжить традицию: в этом году планируем собраться на свежем воздухе и включить в программу соревновательные элементы.

В «Школе успешного родителя» проводят встречи с духовенством, посещают храмы, где ребята узнают о православных традициях, как проходят венчание, крещение. Надолго всем запомнилось путешествие «Я в мире и мир во мне»: на экскурсии в кафедральном соборе Святителя Николая говорили о духовности и нравственности, христианском воспитании.

Помощь рядом

В Центре собирают подопечных не только на занятия: приглашают пообщаться на совместные чаепития со сладостями, дарят небольшие подарки к праздничным датам (благодаря спонсорам). У ребят сложились доброжелательные отношения. Познакомившись на занятиях «Школы успешного родителя», они и вне Центра продолжают дружески общаться (тем более что, как правило, получают социальное жилье в одном или соседних домах), ходят друг к другу в гос­ти. Даже если кто-то стесняется обратиться с просьбой, но поделился проб­лемой, другие его поддерживают, звонят в Центр и просят помочь.

– Мы проводим акцию «Из рук в руки» для ребят, которые получают собственное жилье, но не имеют возможности приобрести какие-то предметы быта, посуду, мебель, – рассказывает Оксана Тарапович.

– Бросаем клич через СМИ, и люди откликаются: передают безвозмездно необходимые вещи, а ребята помогают друг другу перевозить мебель, обустраивать жилье. Кстати, если у бобруйчан есть желание участвовать в благотворительности, можно обращаться в Центр по телефону: 72-83-69, чтобы отдать добротные, но уже не нужные вещи (мебель, детскую одежду, посуду) нашим подопечным.

Благодарные слова

Пообщавшись с несколькими ребятами, которые часто посещают занятия «Школы успешного родителя», услышала от них исключительно хорошие, душевные слова благодарности в адрес сотрудников отделения.

Виолетта из-за неопытности оказалась в непростой жизненной ситуации: возникли трудности с квартирой, с ребенком-инвалидом. Как рассказала Оксана Тарапович, ценой огромных усилий сотрудники отделения убедили всех, что мама достойна воспитывать ребенка, которому в семье будет лучше, помогли оформить пособие по уходу, оборудовать комнату, нашли мебель, детскую одежду, игрушки. Теперь у семьи все хорошо. Виолетта искренне благодарна работникам Центра за неоценимую помощь и поддержку.

– Оксана Викторовна стала мне близким человеком. Когда есть свободная минутка, всегда заглядываю к ней в гос­ти. К психологу прихожу в Центр, если возникли проблемы, поделюсь, расскажу. Знаю: обязательно помогут и подскажут. А в «Школе успешного родителя» мне особенно нравятся занятия по воспитанию детей. В жизни непременно пригодится, – говорит девушка.

– Очень большую помощь оказывают нам сотрудники отделения. Спасибо им огромное за это, – согласен с Виолеттой еще один постоянный участник «Школы успешного родителя» Игорь Тясто. – Здесь много общения, ребята поддерживают дружеские отношения. Если растерялся или просто трудно, всегда поможет психолог. На занятиях в «Школе» мне запомнились темы по воспитанию ребенка. Мы обсуждали, как должны себя вести будущие матери и отцы. Квест-­игра была очень увлекательной. Еще интересно у нас проходят чаепития. Замечательно, что есть такая организация.

Маргарита БУШУЕВА.

Фото из архива Оксаны ТАРАПОВИЧ.